Трансферна бомба скасовується

Президент Фламенго Луїс Едуардо Баптіста розвіяв чутки про можливе повернення Вінісіуса Жуніора до рідного клубу в найближчому майбутньому. Попри те, що контракт вінгера з мадридським Реалом спливає наступного року, а переговори щодо пролонгації раніше ускладнювалися напруженими стосунками з екстренером Хабі Алонсо, зараз ситуація змінилася.

В інтерв’ю виданню AS Баптіста чітко дав зрозуміти: Вінісіус націлений продовжувати кар'єру в Європі, а фінансові умови його трансферу (включаючи інтерес із Саудівської Аравії) є непідйомними для бразильського футболу.

"Віні не є опцією для Фламенго.Я впевнений, що якби мова йшла про трансфер Вінісіуса Жуніора, це була б угода із зарплатою, яка на сьогодні значно перевищує наші можливості. Такої ймовірності не існує. Поки що ні. Фламенго" поки не може цього зробити", — заявив президент клубу.

Він також додав, що порівнювати ситуацію Вінісіуса з іншими вихованцями, як-от Лукас Пакета, некоректно, адже у них різні життєві етапи та пріоритети.

"Вінісіус Жуніор хоче залишитися в Європі. Чи то через бажання самого Віні, чи через фінансові аспекти — це більше розмови для вболівальників, ніж реальність. Ми хочемо бачити Віні, він завжди бажаний гість на "Маракані", але він поки що недосяжний для нас", — підсумував Баптіста.

У Мадриді сподіваються, що після зміни тренера (на місце Алонсо прийшов Альваро Арбелоа) процес оновлення контракту з бразильцем зрушить з мертвої точки, адже вершкові продовжують боротьбу за титул Ла Ліги та успіх у Лізі чемпіонів.