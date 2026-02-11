Італія

Команда Сеска Фабрегаса вибила неаполітанців у чвертьфіналі, здобувши історичний вихід до півфіналу Кубка Італії вперше за 40 років.

Наполі не зумів пробитися до півфіналу Кубка Італії, поступившись Комо у серії післяматчевих пенальті. Основний час чвертьфінального поєдинку завершився з рахунком 1:1, а в лотереї одинадцятиметрових точнішими були гості — 7:6.

Комо відкрив рахунок на 39-й хвилині: Батуріна реалізував пенальті, пробивши у нижній кут, попри те що Мілінкович-Савич вгадав напрям удару. До перерви команда Сеска Фабрегаса виглядала впевнено та контролювала хід зустрічі, не дозволяючи Наполі створити багато моментів.

Одразу після перерви неаполітанці відігралися. Вже на 46-й хвилині Вергара скористався помилкою оборони суперника, вийшов сам на сам із голкіпером і холоднокровно переграв Бюте. Надалі Наполі володів ініціативою, але так і не зумів дотиснути опонента в основний час.

За регламентом турніру додатковий час не передбачався, тож доля путівки до півфіналу вирішувалася у серії пенальті, де вирішальними стали промахи Лукаку і Лоботки. Комо ж реалізував свій вирішальний удар і оформив історичний вихід до півфіналу Кубка Італії, де зіграє проти Інтера.

Наполі — Комо* 1:1 (пен. 6:7)

Голи: Вергара, 46 - Батуріна, 39 (пен)

Наполі (старт): Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Жезус — Маццоккі, Лоботка, Ельмас, Олівера — Вергара, Джоване — Гойлунн

Комо (старт): Бюте — Смолчич, Карлос, Рамон, Вальє — Перроне, Какере, Роберто — Аддай, Пас, Батуріна

Попередження: Ельмас — Рамон, Роберто