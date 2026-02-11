Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 10 лютого 2026 року.
Евертон — Борнмут, Getty Images
11 лютого 2026, 09:56
Евертон у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поступився Борнмуту (1:2).
Команда Девіда Моєса провела якісний перший тайм, підсумком якого став закономірний забитий м’яч і перемога станом на перерву.
Проте вже в другій половині гри "іриски" стартували невпевнено, і суперникам удалось завдати одразу подвійного удару у відповідь, оговтатись від якого господарі так і не змогли.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Борнмут у рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Евертон — Борнмут 1:2
Голи: Ндіає, 42 (пен) — Вітор, 61, Адлі, 64
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко (Кін, 90) — Гарнер, Гує — Джордж (Бету, 62), Дьюзбері-Голл, Ндіає — Баррі (Армстронг, 62)
Борнмут: Петрович — Хіменес, Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт, Тот (Унал, 58) — Вітор (Сміт, 90), Крісті (Крупі, 58), Адлі (Кук, 80) — Еванілсон
Попередження: Бету — Брукс, Хіменес
Вилучення: О'Браєн, 69