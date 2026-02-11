Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 10 лютого 2026 року.

Евертон у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поступився Борнмуту (1:2).

Команда Девіда Моєса провела якісний перший тайм, підсумком якого став закономірний забитий м’яч і перемога станом на перерву.

Проте вже в другій половині гри "іриски" стартували невпевнено, і суперникам удалось завдати одразу подвійного удару у відповідь, оговтатись від якого господарі так і не змогли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Борнмут у рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Евертон — Борнмут 1:2

Голи: Ндіає, 42 (пен) — Вітор, 61, Адлі, 64

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко (Кін, 90) — Гарнер, Гує — Джордж (Бету, 62), Дьюзбері-Голл, Ндіає — Баррі (Армстронг, 62)

Борнмут: Петрович — Хіменес, Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт, Тот (Унал, 58) — Вітор (Сміт, 90), Крісті (Крупі, 58), Адлі (Кук, 80) — Еванілсон

Попередження: Бету — Брукс, Хіменес

Вилучення: О'Браєн, 69