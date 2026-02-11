Україна

Воротар повністю відновився після травми.

Київське Динамо отримало позитивні новини зі свого лазарету. На початку заключного тренувального мікроциклу на зимових зборах до загальної групи приєднався воротар Руслан Нещерет. Про це офіційно повідомила пресслужба столичного клубу.

24-річний голкіпер повністю відновився після травм і вже працює разом із командою, готуючись до відновлення сезону-2025/26. Раніше Нещерет мав проблеми з плечем, а також переніс запалення ахіллового сухожилля.

У поточному сезоні основний воротар "біло-синіх" провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 32 м’ячі. Вісім поєдинків він завершив без пропущених голів.

Також нещодавно стало відомо, що до тренувань повернулися ще кілька гравців Динамо – Валентин Моргун, Валентин Рубчинський, Олександр Тимчик та Андрій Ярмоленко, що суттєво розширює варіанти для тренерського штабу.

До завершення зборів кияни проведуть ще два контрольні матчі – обидва 14 лютого. Суперниками стануть Зімбру Кишинів (початок о 11:00) та РФС (15:00).

Перший офіційний матч у 2026 році команда Ігоря Костюка зіграє 20 лютого проти Руху. Поєдинок відбудеться у Києві та розпочнеться о 18:00.

Нагадаємо, що перед зимовою паузою Динамо посідало четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 26 очок у 16 турах.