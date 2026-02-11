Англія

У разі невдачі у матчі з "канонірами" головного тренера Тоттенгема буде звільнено.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Томас Франк найближчим часом може бути відправлений у відставку. Про це повідомляє видання The Touchline.

Згідно з інформацією джерела, майбутнє дербі проти Арсенала стане вирішальним для Франка на чолі команди. Якщо "шпори" не покажуть гідного результату в цій грі, тренер втратить свою посаду. Керівництво клубу переконане, що поточний склад не має права перебувати на 16-му місці в турнірній таблиці.

Раніше Тоттенгем зазнав домашньої поразки від Ньюкасла (1:2), через що опустився на 16-ту позицію в АПЛ. Наразі в активі лондонського клубу 29 очок після 27 зіграних турів.