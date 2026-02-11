Італія

Головний тренер Наполі визнав, що команда більше не претендує на чемпіонство в Серії А.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте вважає, що його команда більше не входить до числа претендентів на чемпіонство в Серії А. У вівторок неаполітанці поступилися Комо у чвертьфіналі Кубка Італії, програвши серію пенальті (1:1, пен. 6:7).

У чемпіонаті колектив Конте займає третє місце, проте, за його ж словами, про боротьбу за скудетто не може бути й мови.

"Ми відстаємо від Інтера на дев'ять очок, у нас серйозні проблеми з складом, а ви питаєте про скудетто. Є Інтер, Мілан, Рома, Ювентус, навіть той же Комо. Про що мова? Давайте будемо серйозними в оцінках, а інакше це просто смішно", — сказав у розмові зі Sport Mediaset Конте.

Нагадаємо, саме Наполі став переможцем Серії А в минулому сезоні.