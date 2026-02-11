Англія

Наставник МЮ підбив підсумки гри з Вест Гемом.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік прокоментував матч АПЛ проти Вест Гема (1:1). За словами наставника, його команда могла зіграти краще, але результат матчу все ж можна вважати позитивним.

"Добре сказано. Почуття змішані. Ми знаємо, що не показали свою найкращу гру, і це заслуга Вест Хема. Ми можемо грати краще, хлопці розчаровані і засмучені, і це добре. Ми забили гол наприкінці матчу, це чудовий момент і ще один позитивний момент", – зазначив Каррік.

Тренер відзначив важливість ризику наприкінці гри та похвалив Лені Йоро за ключові захисні дії, які дозволили команді забити:

"Він здатний на це. Але це не так, що він раптово з'явився на сцені, він довів, що може забивати голи, і робить це на тренуваннях. Останній гол приніс йому величезну користь, але це був важливий момент для нього і для нас", – додав тренер.

Каррік також розповів про Коббі Мейна та його роль у команді:



"Він відмінно виконує свою роль у команді, пов’язує гру з Каземіро та починає багато наших атак".

Незважаючи на короткий період без ігор, наставник вважає, що пауза стане шансом освіжитися та виправити дрібні травми:



"Ми залишимося в Манчестері. Це шанс трохи освіжитися, усунути напруження та повернутися ще сильнішими".

Головний тренер підкреслив, що пізні голи стали вже традицією команди і наголосив на важливості боротьби до фінального свистка:



"Ми завжди хочемо ідеальної гри, іноді це не виходить, але це не означає, що потрібно здаватися".