Англія

Тренер Челсі розчарований нічиєю з Лідсом (2:2).

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор залишився незадоволеним результатом матчу 26-го туру АПЛ проти Лідса, який завершився нічиєю 2:2.

"Шість хвилин. Шість хвилин, коли ми розслабились. Ми повністю контролювали гру. Якщо ми хочемо покращити свою гру і досягти того рівня, на якому ми можемо бути, ми повинні бути зосередженими всі 90 хвилин. Це так просто", – сказав Росеньйор.

Челсі двічі виходив вперед у матчі: спершу відзначився Жоау Педро, а потім Коул Палмер подвоїв перевагу. Однак Лідс зрівняв рахунок завдяки точним ударам Фелікса Нмечі та Ноа Окафора, позбавивши команду синіх перемоги.

"Я спустошений, бо частина нашої гри була чудовою, і ми мали взяти три очки. Тепер ми цього не зробили через два моменти, які прогаяли, і подарували Лідсу очко", – додав наставник Челсі.

Росеньйор також прокоментував суперечливий епізод із можливим порушенням правил:



"Правило є правилом. Якщо гра рукою була на шляху до воріт, її слід скасувати. Я досі не бачив повтору, щоб оцінити ситуацію остаточно".

Що стосується травми Марка Кукурелли, Росеньйор повідомив:



"На жаль, він відчув розтягнення підколінного сухожилля в перерві. Джорелл Ато вийшов і зіграв дуже добре. Сподіваємося, що це не надто серйозно".

Челсі йде на п’ятому місці в турнірній таблиці АПЛ із 44 очками. У наступному турі команда зіграє з Бернлі 21 лютого, а перед цим зустрінеться з Халл Сіті в Кубку Англії 13 лютого.