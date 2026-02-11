Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 11 лютого, розпочавшись о 15:00.

Сьогодні, 11 лютого, львівський Рух проведе свій сьомий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ.

Суперником команди Івана Федика буде словенський Радомлє. Матч розпочнеться о 15:00.

Онлайн трансляція матчу Рух — Радомлє:

За підсумками першої частини сезону УПЛ львівський Рух займає десяте місце.