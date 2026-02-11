До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 11 лютого, розпочавшись о 15:00.
фото ФК Рух Львів
11 лютого 2026, 12:00
Сьогодні, 11 лютого, львівський Рух проведе свій сьомий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ.
Суперником команди Івана Федика буде словенський Радомлє. Матч розпочнеться о 15:00.
Онлайн трансляція матчу Рух — Радомлє:
За підсумками першої частини сезону УПЛ львівський Рух займає десяте місце.