Іспанія

Бельгієць готовий допомогти команді після місяця травми.

Цього вівторка Севілья провела друге тренування тижня на полі після вчорашнього відновлення. Команда продовжує підготовку до наступного матчу чемпіонату, в якому в суботу прийматиме Алавес, прагнучи виправити невдалу гру проти Жирони (1:1) та здобути три очки вдома.

Позитивною новиною стало повернення до тренувань Аднана Янузая. Бельгієць, який страждав від болю в правому підколінному сухожиллі протягом місяця та востаннє грав у матчі проти Сельти. Головний тренер Севільї Матіас Алмейда назвав його "гравцем, якого практично поховали, чудовою людиною, з якою потрібно розмовляти та вселити впевненість". У сезоні Янузай зіграв 11 матчів, забивши два голи у Кубку Іспанії.

Щодо інших гравців, Марсао, Андрес Кастрін, Осо та Рубен Варгас продовжують процес відновлення. Особливо серйозною є травма лівого вінгера-захисника Варгаса – розтягнення медіальної частини литки лівої ноги після підкату у матчі проти Жирони.

Севілья запланувала ще три тренування цього тижня перед матчем 24-го туру Ла Ліги проти Депортіво Алавес. Матч на стадіоні Рамон Санчес-Пісхуан розпочнеться о 18:30 у суботу.