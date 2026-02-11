Англія

Тренер Ліверпуля визнав труднощі команди, але відзначив прогрес гравців і готовність до високої інтенсивності гри.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився враженнями від виступів команди у поточному сезоні АПЛ.

"Цілком справедливо сказати, що це найважчий сезон у моїй кар’єрі з великим відривом. У всіх інших сезонах були лише позитивні моменти, я навіть не думаю, що колись програвав два матчі поспіль. Цього сезону це виняток і для мене, і для гравців – вони не звикли багато програвати або часто грати внічию. Я до цього також не звик", – зазначив Слот.

Тренер додав, що після поразок команді важче відновлюватися, а після перемог – контролювати очікування гравців. Проте він бачить і позитив: прогрес команди та розвиток гравців залишаються важливими показниками.

"На мою думку, зараз усі – можливо, за винятком травмованих – здатні грати кожні три дні з тією інтенсивністю, яка потрібна в цьому клубі й у АПЛ", – підсумував Слот.

Наразі Ліверпуль посідає 6-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Останнім матчем команда поступилася Манчестер Сіті з рахунком 1:2.