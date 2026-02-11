Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 11 лютого, розпочавшись о 15:00.

Сьогодні, 11 лютого, харківський Металіст 1925 проведе свій шостий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Младена Бартуловича буде корейський Чонбук. Матч розпочнеться о 15:00.

Онлайн трансляція матчу Металіст 1925 — Чонбук:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Металіст 1925 посів сьому сходинку.