Італія

Контракт 37-річного хавбека завершується влітку 2026 року.

Півзахисник Генріх Мхітарян та Інтер обговорять своє майбутнє наприкінці квітня. Сторони планують вирішити, чи продовжить 37-річний хавбек контракт із "нерадзуррі", який завершується влітку 2026 року.

У поточному сезоні Мхітарян провів 24 матчі у всіх турнірах, забив один гол та віддав дві гольові передачі. Інтер очолює турнірну таблицю Серії А, набравши 58 очок, і у наступному турі 14 лютого прийматиме Ювентус.

Нагадаємо, керівництво Інтера настільки вражене роботою 45-річного наставника Ківу, що готово презентувати йому новий контракт.