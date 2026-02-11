Англія

Англійський клуб планує підсилити позицію голкіпера 23-річним Джеймсом Траффордом у літнє трансферне вікно.

Голкіпер Манчестер Сіті Джеймс Траффорд може змінити клубну прописку влітку. Про це повідомляють журналісти Teamtalk.

У підписанні 23-річного футболіста зацікавлений Лідс Юнайтед. Клуб планує оформити трансфер у найближче літнє вікно, а сума пропозиції може скласти близько 35 мільйонів євро.

Джеймс перейшов у стан "містян" з Бернлі влітку 2025 року за 31 мільйон євро. Трудова угода Траффорда з Манчестер Сіті розрахована до кінця червня 2030 року.

У поточному сезоні АПЛ Траффорд зіграв три матчі та пропустив чотири м'ячі.

