Команда Томаса Тухеля проведе фінальний збір у Флориді, де зіграє з Новою Зеландією та Коста-Рикою. Під час самого турніру домівкою Трьох левів стане Канзас-Сіті.

Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно оприлюднила плани національної збірної щодо підготовки до Чемпіонату світу 2026 року, який пройде в Канаді, Мексиці та США. Підопічні Томаса Тухеля вирушать за океан заздалегідь, щоб адаптуватися до клімату.

Передтурнірний збір пройде у штаті Флорида, де заплановано два контрольні поєдинки: 6 червня (субота): проти збірної Нової Зеландії; 10 червня (середа): проти збірної Коста-Рики. Конкретні стадіони для цих матчів будуть оголошені пізніше. Цікаво, що з Ківі (Новою Зеландією) англійці не зустрічалися з 1991 року, а з костариканцями востаннє грали перед ЧС-2018 (перемога 2:0).

Після спарингів у Флориді команда перебазується до штату Міссурі. Офіційною домівкою збірної Англії на час турніру стане сучасний комплекс Swope Soccer Village — тренувальна база клубу MLS Спортинг Канзас-Сіті. Вибір Канзас-Сіті як логістичного хабу було зроблено ще у січні 2025 року. Звідси Три леви літатимуть на кожен матч групового етапу і повертатимуться назад одразу після ігор.

Нагадаємо, що Англія потрапила до групи, матчі якої пройдуть у трьох різних містах США: 1. 17 червня: проти Хорватії (Даллас); 2. 23 червня: проти Гани (Бостон); 3. 27 червня: проти Панами (Нью-Джерсі).

Перед відльотом до Сполучених Штатів англійські вболівальники матимуть змогу побачити команду вдома. У березні на легендарному Вемблі відбудуться останні домашні товариські матчі: 27 березня проти Уругваю та 31 березня проти Японії.

Збірна Англії підходить до мундіалю у статусі одного з фаворитів, провівши бездоганну кваліфікацію: 8 перемог у 8 матчах і жодного пропущеного м'яча.