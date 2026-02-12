У наступному раунді турніру на римлян чекає Аталанта.
Болонья - Лаціо, Getty Images
12 лютого 2026, 00:17
У матчі чвертьфіналу Кубка Італії Болонья та Лаціо зіграли внічию 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявилися римляни — 4:1.
Першими відкрили рахунок господарі: на 30-й хвилині після подачі з кутового Моро м’яч у ворота Проведеля відправив Сантьяго Кастро.
У другому таймі Лаціо відповів швидким голом Тіджані Носліна, який скористався пасом Деле-Башіру і зрівняв рахунок на 48-й хвилині.
Гра пройшла в рівній боротьбі: Болонья володіла ініціативою в першому таймі, але Лаціо вистояв і поступово перехопив контроль після виходу Носліна. Під завісу матчу обидві команди намагалися знайти переможний гол, проте основний час завершився нічиєю.
У серії пенальті точнішими були гості: Орсоліні та Фергюсон не реалізували свої шанси, що дозволило Лаціо здобути путівку у півфінал. Наступним суперником римлян стане Аталанта.
Болонья — Лаціо* 1:1 (пен. — 1:4)
Голи: Кастро, 30 - Нослін, 48
Болонья: Скорупські — Дзортеа, Вітік, Лукумі (Гелланн, 80), Міранда — Моро (Фройлер, 62), Фергюсон — Орсоліні, Одгор (Зом, 70), Камб'ягі (Бернардескі, 70) — Кастро (Даллінга, 80)
Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні (Тавареш, 80) — Деле-Баширу, Ровелла (Діа, 61), Тейлор — Ісаксен (Канчельєрі, 80), Мальдіні (Катальді, 61), Педро (Нослін, 45)
Попередження: Кастро, Міранда, Вітік — Хіла, Тавареш