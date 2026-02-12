У матчі чвертьфіналу Кубка Італії Болонья та Лаціо зіграли внічию 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявилися римляни — 4:1.

Першими відкрили рахунок господарі: на 30-й хвилині після подачі з кутового Моро м’яч у ворота Проведеля відправив Сантьяго Кастро.

У другому таймі Лаціо відповів швидким голом Тіджані Носліна, який скористався пасом Деле-Башіру і зрівняв рахунок на 48-й хвилині.

Гра пройшла в рівній боротьбі: Болонья володіла ініціативою в першому таймі, але Лаціо вистояв і поступово перехопив контроль після виходу Носліна. Під завісу матчу обидві команди намагалися знайти переможний гол, проте основний час завершився нічиєю.

У серії пенальті точнішими були гості: Орсоліні та Фергюсон не реалізували свої шанси, що дозволило Лаціо здобути путівку у півфінал. Наступним суперником римлян стане Аталанта.