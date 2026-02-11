Атакувальна машина Венсана Компані несеться на всіх фронтах.
Баварія — РБ Лейпциг, Getty Images
11 лютого 2026, 23:52
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Баварія:
Баварія — РБ Лейпциг 2:0
Голи: Кейн, 64 (пен.), Діас, 67
Ноєр — Станішич (Лаймер, 69), Упамекано, Та, Девіс (Іто, 90+4) — Кімміх, Олісе, Павлович (Горецка, 80) — Гнабрі (Мусіала, 69), Кейн, Діас.
РБ Лейпциг:
Вандервордт — Баку, Орбан, Люкеба (Бітшіабу, 90+4), Раум — Шлагер (Банзузі, 78), Зайвальд, Баумгартнер (Гоміс, 89) — Діоманде, Ромуло (Гардер, 78), Нуса (Груда, 78).
Попередження: Станішич, Павлович, Лаймер — Вандевордт, Зайвальд, Ромуло, Баумгартнер