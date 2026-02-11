Іспанія

Гол Туррʼєнтаса став вирішальним.

Реал Сосьєдад та Атлетік грали між собою у чемпіонаті лише 10 днів тому(1:1), але жереб знову звів їх у півфіналі Кубка Короля.

Як це зазвичай буває, баскське дербі вийшло рівним за грою. У середині другого тайму номінальним господарям вдалося відзначитися. Гедеш вийшов віч-на-віч із голкіпером, але не став бити сам, а віддав передачу на Туррʼєнтеса. Півзахисник впевнено переправив мʼяч у порожні ворота.

Команда із Сан-Себастьяна здобуває мінімальну перемогу та готується до матчу-відповіді, який зіграють 4 березня, вже у статусі фаворита.

Атлетік Більбао — Реал Сосьєдад 0:1

Гол: Турр'єнтес, 62

Атлетік Більбао: Паділья — Лекуе, Монреаль, Лапорт, Бойро — Рего (Санчес, 56), Хаурегісар (Весга, 82) — Вільямс (Серрано, 56), Гомес (Руїс де Галаррета, 56), Наварро (Вільямс (Серрано, 56), 56) — Гурусета

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру (Елустондо, 74), Мартін (Одріосола, 85), Чалета-Цар, Гомес — Горрочатегі, Турр'єнтес (Оскарссон, 74) — Гедеш (Очієнг, 90), Солер (Еррера, 85), Марін — Оярсабаль

Попередження: де Галаррета — Гедеш, Одріосола, Оярсабаль