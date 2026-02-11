Англія

Колишній наставник збірної Англії входить до числа фаворитів на вакантну тренерську посаду в Лестер Сіті.

Колишній головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт може несподівано повернутися до клубної роботи. 55-річний фахівець називається серед головних претендентів на одну з вакантних посад у Чемпіоншипі.

За інформацією британських ЗМІ, Саутгейт входить до числа фаворитів на посаду наставника Лестер Сіті, який перебуває в пошуках нового менеджера після звільнення Марті Сіфуентеса. Наразі команду тимчасово очолює легенда "лисиць" Енді Кінг, однак керівництво клубу продовжує розглядати варіанти з повноцінним призначенням.

Можливе повернення Саутгейта до роботи в другому за силою дивізіоні Англії може стати гучною сенсацією. Після відходу зі збірної Англії по завершенні Євро-2024 фахівець залишався без клубу. На чолі національної команди він двічі виводив англійців до фіналів чемпіонату Європи та стабільно демонстрував високі результати на міжнародній арені.