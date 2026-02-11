Англія

Лівий захисник "синіх" зазнав пошкодження у матчі проти Лідс Юнайтед та може пропустити гру Кубка Англії.

Захисник Челсі Марк Кукурелья був замінений у перерві поєдинку Прем'єр-ліги проти Лідс Юнайтед (2:2). Замість іспанця на поле вийшов Йоррель Гато. Після фінального свистка головний тренер лондонців Ліам Росеньйор прояснив ситуацію щодо стану гравця.

"У перерві Марк відчув дискомфорт у підколінному сухожиллі. Скоро він пройде обстеження. Ми сподіваємося, що до наступної гри з ним все буде в порядку", — наводить слова наставника "синіх" інсайдер Фабріціо Романо.

Вже у п'ятницю, 13 лютого, Челсі зустрінеться на виїзді з Галл Сіті у рамках чвертьфіналу Кубка Англії. Наступний матч в АПЛ команда проведе 21 лютого вдома проти Бернлі.