Англія

Вінгер Тоттенгема отримав важку травму в матчі проти Ньюкасла та готується до тривалої реабілітації.

У вівторок Тоттенгем приймав Ньюкасл у межах чемпіонату Англії (1:2). Вже у першому таймі вінгера Вілсона Одобера довелося замінити через пошкодження.

Як повідомляє Le Parisien, ранкове медичне обстеження виявило у 21-річного футболіста розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Якщо діагноз підтвердиться офіційно, сезон-2025/26 для гравця завершено, адже відновлення після таких травм триває щонайменше пів року.

У поточному сезоні Вілсон Одобер провів за "шпор" 33 матчі у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами та п'ятьма результативними передачами. Одобер також є основним гравцем молодіжної збірної Франції.