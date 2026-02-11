Англія

Півзахисник Ліверпуля прокоментував підготовку до Сандерленда.

Ліверпуль у 26 турі англійської Прем’єр-ліги зіграє гостьовий матч проти Сандерленда.

Напередодні гри півзахисник "червоних" Флоріан Вірц прокоментував підготовку команди та власний стан на тлі поразки від Манчестер Сіті (1:2) минулими вихідними.

"Я думаю, що ми можемо взяти дещо з гри проти Сіті на решту сезону. Зрештою, моя особиста думка, і, можливо, деякі інші гравці також погодяться зі мною, полягає в тому, що ми не заслуговували на поразку, бо провели хорошу гру. Звичайно, у першому таймі ми не мали такого контролю, але ми також не дозволили суперникам створити багато моментів.

Я думаю, що ми провели досить хорошу гру, виграли багато дуелей, особливо другий тайм був хорошим із нашого боку. Ми чинили тиск на команду найвищого рівня, і я думаю, що ми бачимо, що ми їм не поступались, і що ми вдало конкуруємо з такими суперниками.

Це те, що ми можемо винести з тієї гри, а також це дає нам упевненість на решту сезону, бо ми знаємо, що можемо створити проблеми будь-якій команді. Проти Сандерленда зараз нелегка гра, але ми просто намагаємось знову викластись на повну.

Я вже раніше казав, що грати з Уго Екітіке мені справді подобається. У нас багато хороших гравців у команді. Ви можете бачити, що він один із тих хлопців, за якими подобається спостерігати. Навіть мені подобається бачити його на полі та на тренуваннях.

Просто весело грати з ним, він вже дає мені багато якісних передач, і я просто намагаюсь допомогти йому досягти його цілей. Він мій хороший друг. Ми дуже близькі. Тож так, просто весело грати з ним.

Ми знаємо, що проти Сандерленда буде фізично важко, тому ми просто намагаємось викладатись на полі на всі 100% до останньої хвилини і, сподіваюсь, забрати три очки додому.

Я думаю, що зараз я вже в кращому становищі, аніж був на початку кар’єри в Ліверпулі, тому що, здається, я став трохи сильнішим. Я проводив дуже багато часу в спортзалі!

Але також дуелі на полі й тренування та додаткова робота після тренувань допомагають мені. Це допомагає мені також в іграх, особливо в іграх Прем'єр-ліги. Я просто хочу продовжувати ставати кращим, сильнішим і потужнішим. Це може тільки допомогти стати ще кращим.

Також приємно грати в такий інтенсивний футбол, тому що я можу бігати, я можу боротись, і мені подобається приносити це на поле. Мені просто знадобилось трохи часу, щоб дійти до того рівня, де я перебуваю зараз, але я не хочу на цьому зупинятись.

Я дуже добре знаю двох гравців Сандерленда, тому що я грав з ними в Леверкузені. Граніт Джака та Норді Мукіеле. Тож я радий знову їх побачити. Але, звісно, що я хочу здобути три очки для команди більше. Це наше завдання. Ми зробимо все можливе, щоб це зробити, а все інше не має значення", — заявив німецький виконавець.

Матч Сандерленд — Ліверпуль відбудеться 11 лютого, о 22:15.