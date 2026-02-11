Данський тренер залишив посаду після 38 матчів, а компенсація може обійтися лондонцям у десятки мільйонів фунтів.
Томас Франк, Getty Images
11 лютого 2026, 19:35
Тоттенгем напередодні ухвалив рішення звільнити головного тренера Томаса Франка після лише восьми місяців роботи. Як повідомляє talkSPORT, відставка данського фахівця може стати вкрай дорогою для лондонського клубу.
52-річний тренер очолив Тоттенгем у червні 2025 року, підписавши контракт до 2028 року як наступник Анже Постекоглу. Проте після поразки від Ньюкасла (1:2) у вівторок керівництво вирішило припинити співпрацю. Наразі команда перебуває лише за п’ять очок від зони вильоту в Прем’єр-лізі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ | Екстренер Шахтаря, тоттенгемівське серце чи повернення легенди: хто може замінити Франка
За інформацією джерела, влітку Тоттенгем виплатив Брентфорду 6,7 млн фунтів компенсації за дострокове розірвання контракту з Франком. Його річна зарплата в лондонському клубі становила 8 млн фунтів. За час роботи він уже отримав близько 6 млн, а з урахуванням залишку контракту до 2028 року клуб теоретично може бути змушений виплатити ще до 18 млн фунтів. Водночас у контракті може бути прописаний пункт про зменшену компенсацію в разі звільнення.
За період роботи Франка Тоттенгем інвестував 265,5 млн фунтів у трансфери. Серед новачків — Хаві Сімонс,Мохаммед Кудус та Коннор Галлагер, які поповнили склад за значні суми.
Статистика данця на чолі команди виявилася невтішною. У 38 матчах в усіх турнірах він здобув лише 13 перемог — це 26,9% виграних поєдинків, найгірший показник серед тренерів клубу з 2008 року. Середній показник набраних очок — 1,12 за матч — також став антирекордом в історії клубу серед наставників, які провели щонайменше п’ять ігор.
Тоттенгем не перемагає в останніх восьми турах Прем’єр-ліги (чотири нічиї та чотири поразки). Востаннє після 28 турів команда перебувала так близько до зони вильоту в сезоні-2008/09.
Попри вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, загроза боротьби за виживання стала вирішальним фактором для керівництва. Наступний матч Тоттенгем проведе 22 лютого проти Арсенала в дербі Північного Лондона, і клуб має 11 днів, щоб визначитися з новим головним тренером.