Англія

Данський тренер залишив посаду після 38 матчів, а компенсація може обійтися лондонцям у десятки мільйонів фунтів.

Тоттенгем напередодні ухвалив рішення звільнити головного тренера Томаса Франка після лише восьми місяців роботи. Як повідомляє talkSPORT, відставка данського фахівця може стати вкрай дорогою для лондонського клубу.

52-річний тренер очолив Тоттенгем у червні 2025 року, підписавши контракт до 2028 року як наступник Анже Постекоглу. Проте після поразки від Ньюкасла (1:2) у вівторок керівництво вирішило припинити співпрацю. Наразі команда перебуває лише за п’ять очок від зони вильоту в Прем’єр-лізі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ | Екстренер Шахтаря, тоттенгемівське серце чи повернення легенди: хто може замінити Франка

За інформацією джерела, влітку Тоттенгем виплатив Брентфорду 6,7 млн фунтів компенсації за дострокове розірвання контракту з Франком. Його річна зарплата в лондонському клубі становила 8 млн фунтів. За час роботи він уже отримав близько 6 млн, а з урахуванням залишку контракту до 2028 року клуб теоретично може бути змушений виплатити ще до 18 млн фунтів. Водночас у контракті може бути прописаний пункт про зменшену компенсацію в разі звільнення.

За період роботи Франка Тоттенгем інвестував 265,5 млн фунтів у трансфери. Серед новачків — Хаві Сімонс,Мохаммед Кудус та Коннор Галлагер, які поповнили склад за значні суми.

Статистика данця на чолі команди виявилася невтішною. У 38 матчах в усіх турнірах він здобув лише 13 перемог — це 26,9% виграних поєдинків, найгірший показник серед тренерів клубу з 2008 року. Середній показник набраних очок — 1,12 за матч — також став антирекордом в історії клубу серед наставників, які провели щонайменше п’ять ігор.

Тоттенгем не перемагає в останніх восьми турах Прем’єр-ліги (чотири нічиї та чотири поразки). Востаннє після 28 турів команда перебувала так близько до зони вильоту в сезоні-2008/09.

Попри вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, загроза боротьби за виживання стала вирішальним фактором для керівництва. Наступний матч Тоттенгем проведе 22 лютого проти Арсенала в дербі Північного Лондона, і клуб має 11 днів, щоб визначитися з новим головним тренером.