Нападника Евертона Бету визнано найкращим гравцем 31-го туру англійської Прем’єр-ліги. Про це повідомляє АПЛ.

28-річний форвард збірної Гвінеї-Бісау став головним героєм матчу проти Челсі, в якому його команда здобула переконливу перемогу з рахунком 3:0. Бету відзначився двома забитими м’ячами та однією результативною передачею, зробивши вирішальний внесок у результат гри.

Ця нагорода стала для нападника "ірисок" першою у поточному сезоні.

У голосуванні він випередив інших яскравих претендентів, серед яких були Данні Велбек з Брайтона, Неко Вільямс з Ноттінгем Форест, Браян Броббі з Сандерленда та Джошуа Кінг з Фулгема.