Організатори змагань висунули сім кандидатів на отримання нагороди.
Бруну Фернандеш, Getty Images
26 березня 2026, 14:11
Черговий місяць сезону англійської Прем’єр-ліги залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.
Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:
– Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) / 4 матчі (Крістал Пелес, Ньюкасл, Астон Вілла, Борнмут), 2 голи + 4 гольові передачі;
– Джеймс Гарнер (Евертон) / 4 матчі (Ньюкасл, Бернлі, Арсенал, Челсі), 3 гольові передачі;
– Морган Гіббс-Вайт (Ноттінгем Форест) / 4 матчі (Брайтон, Манчестер Сіті, Фулгем, Тоттенгем), 3 голи;
– Ентоні Гордон (Ньюкасл) / 4 матчі (Евертон, Манчестер Юнайтед, Челсі, Сандерленд), 3 голи;
– Алекс Івобі (Фулгем) / 4 матчі (Тоттенгем, Вест Гем, Ноттінгем Форест, Бернлі), 1 гол;
– Давід Рая (Арсенал) / 3 матчі (Челсі, Брайтон, Евертон), 1 пропущений гол.
– Денні Велбек (Брайтон) / 4 матчі (Ноттінгем Форест, Арсенал, Сандерленд, Ліверпуль), 3 голи.
