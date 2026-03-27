Ексгравець лондонців розкрив справжню причину свого трансферу до Ліверпуля.

Колишній атакуючий півзахисник Арсеналу Алекс Окслейд-Чемберлен поділився деталями свого відходу з клубу у 2017 році.

За словами 32-річного англійця, який наразі виступає за шотландський Селтік, ключовим фактором стало невиконання обіцянок легендарного головного тренера "канонірів" Арсена Венгера щодо його позиції на полі.

"Для мене це було дуже складне рішення на той момент, тому що жодна частина мене не хотіла залишати Арсенал. Мені там дуже подобалося, і я почувався комфортно. Але головна проблема полягала в тому, що мені постійно говорили, що я гратиму в центрі поля, але завжди звучало: "Наступного сезону. Ми зробимо це наступного сезону".

Однією з причин, чому я перейшов до Арсенала, було те, що Венгер сказав мені: "Я бачу тебе центральним півзахисником і розвиватиму тебе в цій ролі, але ти почнеш як вінгер".

Я міг зіграти один матч у центрі, мене не могли прибрати зі складу, але водночас потрібно було знайти місце для інших гравців. І я знову повертався на фланг. У підсумку я почав грати латералем, і тоді подумав, що це рухається в якомусь не тому напрямку", — заявив АОЧ в інтерв'ю All Out Football.

Нагадаємо, Окслейд-Чемберлен провів за Арсенал 198 матчів, після чого перейшов до Ліверпуля за 35 мільйонів фунтів влітку 2017 року.