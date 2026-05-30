Відомий бразильський захисник Данте оголосив про завершення професійної кар'єри у віці 42 років. Про це повідомила пресслужба французької Ліги 1.

Останнім клубом у кар'єрі досвідченого центрбека стала Ніцца, за яку він виступав із 2016 року. Найбільшого визнання Данте досяг під час виступів за Баварію, кольори якої захищав у період з 2012 по 2015 рік.

Протягом кар'єри бразилець також грав за Жувентуде, Лілль, Шарлеруа, Стандард, Боруссію Менхенгладбах та Вольфсбург.

У складі збірної Бразилії Данте провів 13 матчів у 2013–2014 роках та відзначився двома забитими м'ячами. Разом із національною командою він виграв Кубок конфедерацій-2013, а також був учасником домашнього чемпіонату світу 2014 року.

Єдиним матчем Данте на тому мундіалі став півфінальний поєдинок проти Німеччини, який завершився історичною поразкою Бразилії з рахунком 1:7.