Англія

Нідерландський фахівець залишає клуб.

Ліверпуль та Арне Слот припинили співпрацю за взаємною згодою після підбиття підсумків сезону, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, рішення було ухвалене одразу після завершення сезону-2025/26, у якому Ліверпуль фінішував лише на п’ятому місці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 60 очок у 38 матчах.

Головним претендентом на посаду нового наставника "червоних" наразі вважається Андоні Іраола. Іспанський спеціаліст раніше залишив Борнмут після історичного сезону, в якому команда пробилася до Ліги Європи.

Очікується, що найближчим часом Ліверпуль активізує переговори з Іраолою щодо умов контракту та формування нового тренерського штабу. Офіційне підтвердження інформації щодо звільнення Слота також має відбутися найближчим часом.