Нідерландський фахівець залишає клуб.
Арне Слот, Getty Images
30 травня 2026, 14:14
Ліверпуль та Арне Слот припинили співпрацю за взаємною згодою після підбиття підсумків сезону, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, рішення було ухвалене одразу після завершення сезону-2025/26, у якому Ліверпуль фінішував лише на п’ятому місці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 60 очок у 38 матчах.
Головним претендентом на посаду нового наставника "червоних" наразі вважається Андоні Іраола. Іспанський спеціаліст раніше залишив Борнмут після історичного сезону, в якому команда пробилася до Ліги Європи.
Очікується, що найближчим часом Ліверпуль активізує переговори з Іраолою щодо умов контракту та формування нового тренерського штабу. Офіційне підтвердження інформації щодо звільнення Слота також має відбутися найближчим часом.