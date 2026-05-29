Аргентинський захисник залишить Борнмут після завершення сезону.

Лондонський Тоттенгем домовився про підписання одного з ключових захисників Борнмута Маркоса Сенесі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 29-річний аргентинець приєднається до "шпор" цього літа на правах вільного агента. Між гравцем і клубом уже існує усна домовленість щодо переходу.

Зазначається, що Сенесі погодився на контракт терміном на чотири роки — угода буде розрахована до кінця червня 2030 року.

Перехід аргентинця стане другим підписанням Тоттенгема в це міжсезоння після трансферу Ендрю Робертсона з Ліверпуля.

У поточному сезоні Сенесі провів 36 матчів за Борнмут у всіх турнірах, у яких віддав п’ять результативних передач. Загалом за англійський клуб захисник зіграв 126 поєдинків, забивши шість голів і зробивши десять асистів.