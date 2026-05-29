Англія

Досвідчений англійський захисник погодився змінити АПЛ на Чемпіоншип.

Колишній гравець збірної Англії Кіран Тріпп'єр швидко визначився з місцем продовження кар'єри. За інформацією провідного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, правий захисник досяг повної домовленості про перехід до Вулвергемптона.

Тріпп'єр приєднується до команди у статусі вільного агента після того, як цього літа офіційно залишив свій останній клуб — Ньюкасл Юнайтед. За інформацією джерела, сторони узгодили контракт на два роки з опцією можливого продовження ще на один сезон (за схемою 2+1). Найближчим часом на Кірана чекає традиційний медичний огляд, після чого він офіційно підпише всі документи та стане гравцем вовків.

Цей перехід виглядає доволі несподівано з огляду на турнірне становище його нової команди. За підсумками щойно завершеного сезону 2025/2026 Вулвергемптон провалив кампанію та офіційно вилетів з Англійської Прем'єр-ліги. Команда фінішувала на самому дні турнірної таблиці — на останньому, 20-му місці, зумівши набрати за 38 турів лише 20 очок.