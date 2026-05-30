Англія

Англійський форвард налаштований продовжити кар’єру в каталонському клубі після завершення сезону.

Нападник Маркус Рашфорд не хоче повертатися до Манчестер Юнайтед та сподівається залишитися в Барселоні, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, англієць повністю адаптувався в каталонському клубі, комфортно почувається в роздягальні та задоволений роботою під керівництвом Ганса-Дітера Фліка. Саме це стало однією з головних причин його бажання продовжити кар’єру в Іспанії.

Зазначається, що в угоді між клубами прописана опція викупу за 30 мільйонів євро. У разі активації цього пункту Рашфорд має підписати з Барселоною контракт на три роки.

Попри інтерес інших клубів, футболіст готовий чекати на рішення каталонців. При цьому Рашфорда не турбує підписання Ентоні Гордона, який виступає на схожих позиціях в атаці.

Чинний контракт Рашфорда з Манчестер Юнайтед розрахований до 2028 року, однак, за даними джерела, гравець налаштований не повертатися на Олд Траффорд.