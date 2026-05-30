Англія

"Леви" не стали активувати опцію викупу бразильця.

Півзахисник Ювентуса Дуглас Луїс не продовжуватиме виступи у складі Астон Вілли у наступному сезоні. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "левів" вирішило не активувати опцію викупу 28-річного бразильця, яка становила 25 мільйонів євро.

Таким чином, Дуглас повернеться до складу туринського клубу, куди він перейшов влітку 2024 з Вілли за 51,5 млн євро.

У першій половині сезону Луїс виступав за Ноттінгем Форест. Сумарно в сезоні він провів 34 матчі — один гол та два асисти.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла хоче підписати колишнього захисника Барселони.