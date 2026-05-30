Італійський клуб вже розпочав переговори з нідерландським фахівцем, який нещодавно покинув Ліверпуль.

Колишній головний тренер англійського Ліверпуля Арне Слот може найближчим часом очолити італійський Мілан. Як повідомляє спортивний журналіст Саша Тавольєрі, процес вже запущено: представники клубу та фахівця наразі ведуть активні переговори щодо умов потенційної співпраці.

Цікаво, що Слот був не єдиним кандидатом у шорт-листі міланського клубу. Раніше керівництво Мілана робило пропозицію іспанському фахівцю Андоні Іраолі. Проте Іраола відповів відмовою на перспективу переїзду до Італії. За наявними даними, саме він наразі є основним претендентом на вакантну посаду головного тренера Ліверпуля, яка звільнилася після відходу Слота.

Нагадаємо, сьогодні Арне Слот залишив Ліверпуль після двох сезонів перебування на чолі клубу. Його етап кар'єри на Туманному Альбіоні виявився неоднозначним. Нідерландський фахівець у своєму першому сезоні (2024/25) виграв АПЛ, проте у нинішній кампанії провалився, програвши понад 20 поєдинків у всіх турнірах. У підсумку Ліверпуль посів лише 5 місце, маючи у своєму активі 60 очок.