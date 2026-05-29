Англія

Центральний захисник Ібраїма Конате найближчим часом покине Ліверпуль. Французький футболіст залишить англійський клуб після завершення сезону у статусі вільного агента.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, сторони не змогли досягти домовленості щодо умов нового контракту. Через це 26-річний оборонець вирішив завершити співпрацю з мерсисайдцями.

Конате виступав за Ліверпуль із 2021 року після переходу з РБ Лейпциг. За цей час він став одним із ключових гравців захисту команди та допоміг клубу виграти кілька трофеїв.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2027 року. Нинішнього сезону Конате провів 45 матчів, у яких забив два м'ячі.