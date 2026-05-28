Англія

Португальський хавбек може приєднатися до каталонців на правах вільного агента.

Бернарду Сілва близький до зміни клубу після завершення багаторічної кар’єри в Манчестер Сіті. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, португальський півзахисник веде активні переговори з Барселоною.

Каталонський клуб готовий запропонувати 31-річному футболісту контракт до літа 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Чинна угода Сілви з Манчестер Сіті завершується 30 червня, а сторони не планують її пролонговувати, тож хавбек стане вільним агентом.

Бернарду виступав за англійський клуб із 2017 року та за дев’ять сезонів провів 460 матчів у всіх турнірах. Разом із Манчестер Сіті він виграв 20 трофеїв, серед яких шість чемпіонств Англії та перемога в Лізі чемпіонів.

За час перебування в команді португалець записав на свій рахунок 76 голів і 75 результативних передач.