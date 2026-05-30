Сьогодні керівництво мерсисайдців офіційно оголосило про звільнення Арне Слота з посади головного тренера першої команди. Ця кадрова зміна може мати несподівані наслідки для головної зірки клубу — Мохамеда Салаха.

Як повідомляє видання Indykaila News, одразу після появи офіційної інформації про відставку нідерландського фахівця 33-річний єгипетський вінгер викликав свого агента на термінову зустріч. Очікується, що головною темою розмови стане подальша кар'єра футболіста на Енфілді.

Нагадаємо, що ще в березні цього року Салах повідомляв, що залишить Ліверпуль після завершення поточного сезону. За інформацією ЗМІ, однією з ключових причин такого радикального кроку були напружені стосунки та конфлікт гравця з Арне Слотом.

Тепер, коли нідерландець покинув тренерський місток, ситуація може докорінно змінитися. Існує висока ймовірність того, що Мохамед все ж таки вирішить залишитися у складі команди. Юридичних перепон для цього немає, адже чинний контракт єгиптянина з клубом діє до літа 2027 року.

Попри внутрішні негаразди та постійні чутки про трансфер, зірковий вінгер продовжував стабільно набирати результативні бали. У поточному сезоні Мо провів 41 поєдинок на клубному рівні, забив 12 забитих м'ячів та 10 результативних передач. Наразі авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість 33-річного футболіста у 30 мільйонів євро.