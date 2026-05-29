Англія

Каталонський гранд зберігає інтерес до нападника Манчестер Юнайтед, маючи чітко визначений дедлайн для активації викупу.

Нападник Маркус Рашфорд усе ще може перейти з Манчестер Юнайтед до Барселони на постійній основі.

За інформацією джерела, у "синьо-гранатових" є час до 15 червня, щоб активувати опцію викупу Рашфорда за 30 мільйонів євро. Сверджується, що наразі Барселона зосереджена на завершенні угоди щодо Ентоні Гордона, який може грати як на лівому фланзі атаки, так і в центрі нападу. При цьому Гордон і отримує нижчу зарплату, ніж Рашфорд.

Проте ці дві потенційні угоди ніяк не пов'язані між собою. Рашфорд і надалі залишається варіантом для підсилення каталонського клубу. У сезоні-2025/26 28-річний вінгер провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів та став автором 14 асистів.

