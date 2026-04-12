Команда Хосепа Гвардіоли тепер відстає від лондонського Арсеналу на шість очок із матчем у запасі та очною зустріччю на Етіхаді за тиждень.

Лондонський Арсенал напередодні дав гарний привід футбольним уболівальникам по всьому світу поговорити про чемпіонські перегони в англійській Прем’єр-лізі, де поміж лідером та претендентом на трофей перед початком тридцять другого національної першості було дев’ять залікових балів. Але, як доводить практика, це взагалі ні про що не свідчить.

Бо в Манчестер Сіті ще є один матч у запасі, і, напевно, найголовніше, команда Хосепа Гвардіоли за тиждень прийматиме на власному полі "канонірів". От тоді вони й поговорять один з одним, як треба. А ми подивимось, що ж ще залишається робити. Проте для того, щоб був власне привід, про що говорити, "містяни" мали спочатку обіграти лондонський Челсі на його полі цими вихідними. А це вже могло б бути не так просто, як би того хотілось клубу з Манчестера.

Бо насправді Ліам Россеньйор непогано підготував свій колектив до цього протистояння, і принаймні перший тайм "сині" провели з непоганими шансами на успіх до перерви. Починалось усе з того, що гості не могли знайти підступи до чужих володінь чи не всю половину тайму, тоді як господарі за цей час устигли кілька разів перевірити реакцію Доннарумми ударами Палмера та Нету. Але італієць тримав лінію позаду себе на замку.

А потім і його команда почала прокидатись, тож це вже Санчесу довелось покрутитись, немов білка в колесі, відбиваючи удари Шеркі та Бернарду Сілви із близької відстані, тоді як трохи більш віддалений постріл Семеньйо з рикошетом пролетів повз праву стійку його воріт. Загалом, рівновага за створеними моментами й повна невизначеність щодо другого тайму.

Однак після перерви можна констатувати, що в Челсі явно вийшла з-під контролю гра. Жодним чином не прогресували лондонці в атакувальних діях, а лише намагались натомість суперникам не дати довести їхні атаки до результативних ударів. Протримались у такому темпі господарі недовго. На моменті подачі Шеркі з правого флангу на 51 хвилині на дальню стійку для О’Райлі почались дуже важкі часи для команди Россеньйора.

Бо француз не зупинявся ні на мить, і вже за шість хвилин яскраво асистував передачею врозріз із центральної зони під час розіграшу кутового з лівого флангу для Геї, якому залишалось лише обрати кут для завершального удару. А потім Доку вдало запресингував Кайседо на лівому фланзі атаки на 68 хвилині, на чому історія Челсі в цій грі завершилась.

Принаймні змістовна її частина — так точно, бо лондонці спробували відіграти бодай один гол, але Доннарумма був просто бездоганним цього вечора. Удари Палмера та Кукурельї залишились без винагороди, після чого Сіті також спробував сходити за додатковими м’ячами в сітці воріт суперників, але не мав особливого просування. Зупинились на трьох. Але й цього достатньо для контексту боротьби за титул.

У наступному турі лондонський Челсі прийматиме Манчестер Юнайтед, тоді як Манчестер Сіті гратиме вдома проти лондонського Арсеналу.



Челсі — Манчестер Сіті 0:3

Голи: О'Райлі, 51, Геї, 57, Доку, 76

Челсі: Санчес — Гюсто (Ачімпонг, 88), Фофана, Гато, Кукурелья — Кайседо (Ессугу, 82), Сантос (Лавія, 67) — Естеван (Гарначо, 67), Палмер, Нету — Жуан Педро (Делап, 82).

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Хусанов, Геї, О’Райлі (Аїт-Нурі, 64) — Родрі, Сілва (Ковачич, 81) — Семеньйо, Шеркі (Фоден, 76), Доку (Савіо, 76) — Голанд.



Попередження: Естеван, Кукурелья, Ессугу — Семеньйо