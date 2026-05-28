Англія

Словенський форвард "червоних дияволів" відверто розповів про труднощі, з якими йому довелося зіткнутися після переїзду на Олд Траффорд.

Нападник Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко розповів про труднощі, з якими зіткнувся у першому сезоні після переїзду до Англії. "Червоні дияволи" придбали словенця у німецького РБ Лейпциг влітку минулого року за 76,5 млн євро.

"Найважчим випробуванням був процес адаптації до темпу Прем'єр-ліги. Це найсильніший чемпіонат, тут такі швидкості...

З кожним матчем у мене виходило думати та рухатися на полі все швидше і швидше", — наводить The United Stand слова Шешко.

У сезоні-2025/26 22-річний футболіст записав на свій рахунок 11 голів та одну результативну передачу в 30 поєдинках англійської Прем'єр-ліги.

