Іспанський хавбек "містян", який не має стабільного місця у стартовому складі, зацікавив одразу три клуби англійської Прем'єр-ліги.

Півзахисник Манчестер Сіті Ніко Гонсалес може змінити клубну прописку під час літнього трансферного вікна. Іспанець не мав регулярної ігрової практики в основному складі "містян" у сезоні-2025/26.

За інформацією інсайдера Екрема Конура, у підписанні 24-річного футболіста вже зацікавлені три клуби Прем'єр-ліги, проте їхні назви наразі не розголошуються. У всіх трьох варіантах йдеться про оренду гравця.

Чинний контракт Ніко Гонсалеса з Манчестер Сіті розрахований до середини 2029 року, а його ринкова вартість на авторитетному порталі Transfermarkt становить 45 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 хавбек узяв участь у 41 поєдинку в усіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами.

