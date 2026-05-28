Окрім "орлів" послугами фахівця цікавилися й інші клуби.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола вирішив відмовити Мілану, щоб очолити інший клуб англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Раніше керівництво "россонері" зустрічалося з представниками 43-річного іспанця, пропонуючи контракт на три роки із зарплатою у розмірі 4 млн євро.

За інформацією джерела, Іраола відмовився від переїзду до Італії, оскільки сумнівається у перспективності нового проекту Мілана, де потрібно вибудовувати стосунки з керівництвом та будувати нову команду у новому для себе чемпіонаті.

Також наголошується, що Андоні ухвалив рішення очолити Крістал Пелес, незважаючи на інтерес до нього від Баєра та Ліверпуля. Керівництво "орлів" запевнило фахівця, що саме він відповідатиме за трансферну політику клубу, бюджет якого на трансфери втричі більший, ніж у "россонері".

За підсумками сезону Іраола вивів Борнмут до Ліги Європи, а Крістал Пелес посів 15 місце, але виграв Лігу конференцій, за що отримав путівку до ЛЄ. Мілан у свою чергу провалив боротьбу за Лігу чемпіонів та також зіграє у Лізі Європи.