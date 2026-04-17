Англія

Французький нападник пропустить щонайменше дев'ять місяців і чемпіонат світу через травму ахілла.

У вівторок під час чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен нападник Ліверпуля Уго Екітіке зазнав важкої травми ахіллового сухожилля, через яку був змушений покинути поле вже на 31-й хвилині.

За офіційною інформацією клубу, пошкодження залишить 23-річного француза поза грою щонайменше на дев'ять місяців. Це означає, що він пропустить не лише залишок поточного сезону, але й літній чемпіонат світу та значну частину наступної кампанії.

Головний тренер мерсисайдців Арне Слот відверто прокоментував втрату гравця, назвавши новину руйнівною, але висловив упевненість у характері форварда.

"Його ще не прооперували. Для нього це жахливо — прийти до нового клубу та одразу справити таке враження. Перші думки завжди з ним, бо він так довго не грав і пропустив стільки особливих моментів. Але він не перший і не останній гравець, який пережив щось подібне на початку своєї кар'єри. Це виклик, і я на 100% впевнений, що через 10–15 років він скаже, що ця травма допомогла йому стати ще сильнішим і готовим виступати на ще вищому рівні", — сказав Слот.

Довгострокова втрата Екітіке автоматично переносить весь тиск на іншого зіркового новачка клубу — Александра Ісака, який влітку перейшов з Ньюкасла за 125 мільйонів фунтів стерлінгів. Ситуація ускладнюється тим, що шведський нападник має власні проблеми з фізичною формою:

Матч проти ПСЖ став для нього першим виходом у стартовому складі за чотири місяці після відновлення від перелому малогомілкової кістки. Арне Слот відзначив, що ця кризова ситуація повністю виправдовує рішення клубу підписати двох висококласних форвардів у літнє трансферне вікно.

"По-перше, це добре, що ми підписали двох гравців на позицію дев'ятки, хоча багато хто обговорював доцільність цього кроку. Ми подумали, що розумно не бути єдиним клубом у світі, який має лише одного такого гравця. Хтось сказав мені, що неможливо написати сценарій, за яким у день повернення Алекса після чотирьох місяців інший форвард покидає поле через тривалу травму", — пояснив тренер Ліверпуля.

Напередодні важливого мерсисайдського дербі проти Евертона постає питання фізичної готовності Ісака. Слот визнає, що швед ще не здатний проводити на полі всі 90 хвилин, але наголошує на наявності плану Б.

Тренер зазначив, що позицію центрального нападника можуть успішно закрити інші універсальні гравці команди: Коді Гакпо (який чудово увійшов у гру в другому таймі проти ПСЖ); Федеріко К'єза, який також є перевіреним варіантом в атаці.

"Звичайно, нам потрібен Ісак зараз, але є й інші варіанти гри під дев'ятим номером. Головне, що Алекс повернувся саме тоді, коли Уго отримав травму, — підсумував Арне Слот.