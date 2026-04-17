Англія

24-річний еквадорський півзахисник пов'язав своє майбутнє з лондонцями до 2033 року.

Мойзес Кайседо офіційно продовжив співпрацю з лондонським «Челсі», підписавши новий вигідний контракт, розрахований до 2033 року. Як повідомляє BBC Sport, 24-річний гравець збірної Еквадору ініціював перемовини про покращення умов після того, як минулого сезону відіграв ключову роль у здобутті командою перемог у Лізі конференцій та на Клубному чемпіонаті світу.

Кайседо перейшов у 2023 році з Брайтона за рекордні для Великої Британії на той час 100 мільйонів фунтів стерлінгів (сума згодом зросла до 115 мільйонів, хоча згодом цей рекорд перевершив Ліверпуль, придбавши Александера Ісака за 125 млн фунтів).

Сьогодні статус Кайседо в команді кардинально змінився. Керівництво синіх вважає його одним із найкращих опорних півзахисників світу та довірило йому статус одного з капітанів.

"Я такий радий, що продовжив свій контракт з Челсі. Я вірю в цю команду, цей клуб, і я знаю, що ми рухаємося у правильному напрямку. Ми тільки почали разом. Ще багато чого потрібно досягти, і я хочу вигравати більше трофеїв та віддати все для цього клубу і вболівальників. Моя мрія — стати легендою "Челсі", і я докладатиму всіх зусиль, щоб це сталося", — прокоментував Кайседо підписання угоди.

Угода з еквадорцем є другою в серії цілеспрямованих продовжень контрактів із ключовими гравцями. Раніше новий договір підписав капітан Ріс Джеймс, а клуб планує закрити щонайменше ще одну угоду до кінця сезону. Також Челсі підвищив зарплату Коулу Палмеру.

Важливість Кайседо підтверджується статистикою: Минулого сезону Він був єдиним гравцем, який виходив у стартовому складі в кожному матчі Прем'єр-ліги під керівництвом колишнього тренера Енцо Марески. Зараз він залишається незамінним гравцем основи, зігравши 42 матчі та відзначившись п'ятьма голами.