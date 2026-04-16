Камерунський воротар може отримати шанс у передсезонних матчах.
Андре Онана, Getty Images
16 квітня 2026, 18:49
Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана не втрачає надії залишитися в клубі, попри невизначеність навколо свого майбутнього. Про це повідомляє BBC.
За інформацією джерела, 30-річний камерунський воротар проводить нестабільний сезон в оренді у Трабзонспорі й навряд чи залишиться в турецькому клубі. Водночас сам футболіст переконаний, що ще може бути корисним Манчестер Юнайтед.
Ситуація ускладнюється фінансовими нюансами контракту. У разі виходу манкуніанців до Ліги чемпіонів зарплата Онана автоматично зросте на 25%, навіть попри те, що цього сезону він не провів жодного матчу за клуб.
Очікується, що керівництво Манчестер Юнайтед визначиться з подальшими планами щодо воротаря наприкінці травня. Не виключено, що Онана отримає шанс проявити себе під час передсезонної підготовки.