Англійський клуб досяг повної домовленості з німецьким фахівцем.

Англійський Борнмут успішно завершив пошуки нового керманича на наступний сезон. Як повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо, клуб Прем'єр-ліги досяг згоди з німецьким тренером Марко Розе. За інформацією джерела, усі деталі контракту вже узгоджені.

Марко Розе офіційно очолить «вишень» починаючи з кампанії 2026/2027. Для фахівця це буде перший досвід роботи в англійській Прем'єр-лізі, і він повністю готовий до цієї нової сторінки у своїй кар'єрі. Останнім місцем роботи Марко Розе був німецький «РБ Лейпциг», який він залишив минулого року.

Тренер славиться постановкою агресивного та інтенсивного футболу, а до його профайлу також входить успішна робота з низкою інших відомих європейських клубів: Боруссія (Дортмунд) Боруссія (Менхенгладбах) РБ Зальцбург.

Нагадаємо, нещодавно чинний менеджер Борнмута Андоні Іраоли повідомив, що покине команду після завершення поточного сезону.