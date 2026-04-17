Керівництво федерації пішло на радикальний крок після серії невдалих товариських матчів.

Збірна Саудівської Аравії залишилася без головного тренера у критичний момент — всього за два місяці до старту чемпіонату світу 2026 року.

За інформацією французького видання RMC Sport, радикальне рішення про звільнення ухвалив особисто президент Федерації футболу Саудівської Аравії. Зазначається, що сам Ерве Ренар дізнався про свою відставку лише сьогодні, 17 квітня.

Для 57-річного француза це був другий етап роботи на чолі саудівської збірної. Він повернувся до команди у жовтні 2024 року, маючи за плечима успішний досвід роботи з жіночою збірною Франції, яку він вивів до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Найбільше Ренар запам'ятався вболівальникам Саудівської Аравії під час ЧС-2022. Тоді під його керівництвом команда створила одну з найгучніших сенсацій турніру, обігравши збірну Аргентини (2:1), яка згодом виборола титул чемпіонів світу. Щоправда, навіть цей тріумф не допоміг саудівцям вийти з групи після подальших поразок від Польщі (0:2) та Мексики (1:2).

Каталізатором несподіваного звільнення, ймовірно, стали результати останніх контрольних поєдинків. Підготовка до майбутнього Мундіалю виявилася вкрай невдалою: команда зазнала нищівної поразки від Єгипту з рахунком 0:4, а згодом поступилася Сербії — 1:2.

Після цих матчів у місцевій пресі активно поповзли чутки про можливу зміну наставника. Ще наприкінці березня сам Ренар публічно запевняв, що нічого не знає про такі плани керівництва, проте менш ніж за два тижні ці розмови стали реальністю.

На чемпіонаті світу 2026 року команда виступатиме у групі H, де на неї чекають серйозні випробування у матчах проти збірних Уругваю, Іспанії та Кабо-Верде.