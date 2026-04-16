Англія

Португальський півзахисник і капітан "містян" оголосив, що сезон-2025/26 стане для нього останнім у складі англійського гранда, за який він виступав дев'ять років.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва підтвердив, що проводить свій останній сезон у стані "містян". 31-річний футболіст залишить клуб улітку як вільний агент після завершення терміну дії контракту.

"Я прийшов у цей клуб із мрією маленького хлопчика. Це місто та цей клуб дали мені набагато більше, ніж я коли-небудь сподівався. Через кілька місяців прийде час прощатися з містом, де ми не тільки стільки виграли, а й де я створив свою сім'ю та одружився", — сказав Бернарду.

Окремо португалець подякував вболівальникам команди, керівництву, партнерам, а також головному тренеру Пепу Гвардіолі. Нагадаємо, Сілва виступає за англійську команду з 2017 року. За цей час він провів 451 матч, забив 76 голів та оформив 77 асистів. Цього сезону Бернарду вже встиг підняти над головою Кубок англійської ліги, обігравши у фіналі Арсенал.

Попереду на Манчестер Сіті чекає виїзна гра проти Бернлі, яка відбудеться 22 квітня о 22:00. Попри виліт із Ліги чемпіонів від мадридського Реала, "містяни" продовжують боротьбу за титул АПЛ та Кубок Англії, де у півфіналі зустрінуться із Саутгемптоном. Бернарду Сілва налаштований завершити свою дев'ятирічну історію на Етіхаді на переможній ноті.