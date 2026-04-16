Англія

Еквадорський хавбек отримає підвищення зарплати та продовжить співпрацю з клубом.

Центральний півзахисник Челсі Мойсес Кайседо найближчим часом підпише новий контракт із лондонським клубом. Про це повідомляє журналіст The Telegraph Метт Лоу.

За інформацією джерела, 24-річний еквадорець уже погодив умови нової угоди, яка передбачає підвищення зарплати як визнання його прогресу після переходу з Брайтона у 2023 році. Чинний контракт футболіста розрахований до 2031 року, однак сторони мають намір продовжити співпрацю ще на довший термін.

Очікується, що офіційне оголошення від Челсі з’явиться найближчим часом. Новина про пролонгацію контракту стане позитивним сигналом для керівництва клубу на тлі сумнівів щодо проєкту, які раніше висловлювали деякі гравці, зокрема Енцо Фернандес і Марк Кукурелья.

Кайседо приєднався до Челсі за 115 мільйонів фунтів і з того часу став ключовою фігурою в центрі поля, закріпившись серед найсильніших опорних півзахисників світу.