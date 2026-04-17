Головний тренер канонірів розповів про кадрові проблеми напередодні вирішального матчу сезону, оцінив психологічний стан команди та відповів на слова Пепа Гвардіоли щодо чемпіонської гонки.

Напередодні недільного суперматчу проти Манчестер Сіті на стадіоні Етіхад головний тренер Арсеналу Мікель Артета зіткнувся з серйозними кадровими викликами. Відрив лондонців від чинного чемпіона складає шість очок, проте у разі поразки він скоротиться вдвічі, що до максимуму загострить боротьбу за титул Прем'єр-ліги.

Головною і найболючішою новиною для фанатів Арсеналу стала втрата лідера команди Букайо Саки, який не зможе взяти участь у матчі. Під питанням також участь Ноні Мадуеке — вінгер накульгував після виснажливої нічиєї проти Спортінга в середу, яка вивела лондонців до півфіналу Ліги чемпіонів.

Втім, Артета зберігає оптимізм щодо Мадуеке:

"Після гри все виглядало непогано. Він досить позитивно налаштований, і він з тих гравців, які вміють долати біль. Я сподіваюся, що він буде доступний".

Іспанський фахівець також додав, що за відсутності Саки свій шанс може отримати Макс Дауман, який готовий вийти у стартовому складі. Щодо інших травмованих — Мартіна Едегора, Юррієна Тімбера та Ріккардо Калафіорі — рішення прийматиметься в останній момент після фінального тренування.

Окремо тренер став на захист капітана Мартіна Едегора, сезон якого був затьмарений пошкодженнями:

"Йому дуже не щастить цього сезону через травми, але те, що Мартін дав цьому клубу за останні п'ять років — величезне. Ви можете бачити, яку різницю він для нас робить".

Відповідаючи на запитання про колосальний тиск та боротьбу за чемпіонство, Мікель Артета підкреслив, що його команда розглядає цю гру як унікальну можливість, а не як тягар.

"Ми заслужили право бути в цій позиції. Грати з можливістю перемогти найкращу команду та менеджера, яких коли-небудь бачила ця ліга — це величезна честь. Ми почуваємося привілейованими. Ми не збираємося витрачати жодної секунди на думки про гру на нічию. Наша команда повинна віддати все. Ми готуємося до кожної гри, щоб виграти, і неділя не стане винятком", — наголосив Мікель.

Коментуючи слова Пепа Гвардіоли про те, що поразка означатиме кінець гонки для Сіті, Артета був більш стриманим. Він погодився, що цей матч змінить баланс сил, але нагадав, що попереду ще шість надзвичайно складних турів Прем'єр-ліги для обох команд.

Головний тренер лондонців також визнав, що в минулому Арсенал мав проблеми в матчах проти Манчестер Сіті, іноді сідаючи занадто глибоко і не приймаючи правильних рішень під тиском. Проте зараз ситуація змінилася.

"У кожної тактики є свої проблеми та можливості. Ми адаптуватимемося до їхніх дій і робитимемо те саме. Менталітет відіграє велику роль, як і техніка. Ми значно покращилися в цій галузі, і нам потрібно це показати в неділю", — резюмував Артета.

Наприкінці пресконференції Мікель Артета відволікся від футбольних баталій, щоб висловити щирі співчуття родині колишнього голкіпера Арсеналу Алекса Маннінгера. Німецкий воротар трагічно загинув в районі Зальцбург.