Англія

Лондонці можуть продати Гаверца та Жезуса, щоб профінансувати трансфер форварда Атлетіко.

Арсенал серйозно налаштований підписати нападника Атлетіко Хуліана Альвареса під час літнього трансферного вікна та готовий піти на радикальні кадрові рішення.

Лондонський клуб розглядає можливість продажу Кая Гаверца і Габріеля Жезуса, щоб звільнити зарплатний бюджет і отримати значну частину коштів для потенційної угоди. Очікується, що трансфер аргентинця може обійтися канонірам приблизно у 120 мільйонів євро.

Саме Альварес визначений як головна ціль Арсенала на літо. У поточному сезоні форвард демонструє стабільну результативність, провівши 46 матчів за Атлетіко у всіх турнірах, у яких забив 18 голів і віддав 9 асистів.

Наразі команда Мікеля Артети очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на шість очок, щоправда, маючи на один зіграний матч більше. Вже найближчим часом лондонців очікує очне протистояння з головним конкурентом у боротьбі за титул.