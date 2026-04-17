Лондонці можуть продати Гаверца та Жезуса, щоб профінансувати трансфер форварда Атлетіко.
Хуліан Альварес, getty images
17 квітня 2026, 10:53
Арсенал серйозно налаштований підписати нападника Атлетіко Хуліана Альвареса під час літнього трансферного вікна та готовий піти на радикальні кадрові рішення.
Лондонський клуб розглядає можливість продажу Кая Гаверца і Габріеля Жезуса, щоб звільнити зарплатний бюджет і отримати значну частину коштів для потенційної угоди. Очікується, що трансфер аргентинця може обійтися канонірам приблизно у 120 мільйонів євро.
Саме Альварес визначений як головна ціль Арсенала на літо. У поточному сезоні форвард демонструє стабільну результативність, провівши 46 матчів за Атлетіко у всіх турнірах, у яких забив 18 голів і віддав 9 асистів.
Наразі команда Мікеля Артети очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на шість очок, щоправда, маючи на один зіграний матч більше. Вже найближчим часом лондонців очікує очне протистояння з головним конкурентом у боротьбі за титул.